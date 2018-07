Vicende da incubo, ragazzina di 12 anni stuprata ripetutamente per 7 mesi da 18 uomini

In tribunale i 18 uomini che hanno stuprato una 12enne per 7 mesi

Si sono presentati per la prima volta in tribunale iaccusati ditentato omicidio eai danni di una dodicenne. Secondo la denuncia presentata alla polizia dalla ragazzina, gli uomini l’avevano approcciata per la prima volta sedandola con un narcotico e portandola poi in una stanza per stuprarla a turno. Il terrificante atto di violenza nei suoi confronti è durato per un periodo totale di, durante i quali la 12enne viveva il dolore per le continue violenze e la paura di morte per le minacce subite dagli uomini: questi infatti le puntavano un coltello alla gola e le dicevano che l’avrebbero prima condiviso le immagini dello stupro quindi uccisa se avesse provato a denunciarli.

Un giorno la piccola ha avuto un crollo emotivo ed ha confessato cosa stava accadendo alla sorella più grande, la quale ha immediatamente informato i genitori e portato la sorella alla polizia per farle sporgere denuncia. Tra i colpevoli c’erano impiegati, addetti all’ascensore, guardie di sicurezza e idraulici che lavoravano nel palazzo in cui abita la vittima. Il tutto si è verificato nella città indiana di Chennai, ma è solo uno dei numerosi casi di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina di età pari o inferiore ai 12 anni.

Stuprano in 18 una dodicenne per 7 mesi: la folla cerca di linciarli

Per permettere agli uomini di entrare in tribunale incolumi è stato disposta un’ingente presenza di poliziotti, in alcune immagini è possibile vedere come alcune persone provino a colpirli attraverso le grate del pullman che li stava trasportando ed in altre si vedono alcuni avvocati che accerchiano e colpiscono uno degli imputati sulle scale del tribunale. La gravità dell’azione commessa da questi uomini ha suscitato la rabbia della popolazione che chiede a gran voce giustizia per la vittima di tanta barbara crudeltà.