Violento scontro auto-scooter su viale Salvemini, muore a 63 l’uomo sul mezzo a due ruote

Violento scontro auto-scooter su Viale salvemini: muore l’uomo sul mezzo a due ruote

Questa mattina, quasi ad ora di pranzo, un incidente tra un’auto ed uno scooter di grossa cilindrata è stato fatale da un motociclista di 63 anni residente a Casalecchio. Il sinistro si è verificato intorno alle 12:30 tra viale Salvemini e via Galeazza (zona Borgo Panigale), nella periferia di Bologna: secondo una prima ricostruzione dell’accaduto: l’uomo in sella allo scooter stava procedendo sulla propria corsia quando l’auto l’ha colpito per effettuare una svolta a sinistra. L’urto tra i due mezzi ha sbalzato il motociclista dalla sella che poi ha urtato in modo violento sull’asfalto. Sulla zona sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno cercato in tutti i modi di rianimare il motociclista, ma che alla fine si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso.

Tragico incidente a Bologna: la Polizia Municipale cerca di ricostruire l’accaduto

Sull’accaduto adesso investiga la Polizia Municipale di Bologna che, giunta sul luogo in concomitanza con i soccorsi, ha prima recintato la zona per permettere ai soccorritori di operare ed ora si sta occupando dei rilevamenti scientifici utili alla ricostruzione della dinamica. Al momento non è chiaro se ci sia stata colpa da parte dell’automobilista, un uomo di 78 anni residente a Bologna, che poco prima dell’urto (come accennato sopra) stava svoltando sulla sinistra e non si è avveduto del sopraggiungere del mezzo a due ruote.