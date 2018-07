Giovedì 19 luglio 2018: stasera in Tv Don Matteo, Wind Summer Festival, Freezer e L’anno del dragone

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 19 luglio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Su Canale 5 torna Wind Summer Festival, appuntamento con la musica che decreterà la colonna sonora dell’estate 2018. Sul palco saranno presenti amati e famosi artisti italiani e internazionali. Molte le serie tv in onda stasera e i film, di seguito potrete trovare trame e trailer.

Stasera in TV, giovedì 19 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Don Matteo 10 – E tu quanto vali

23:45 – Cose Nostre

Rai 2

21:25 – Rosewood – Verità nascoste

23:50 – Crazy Ex-Girlfriend – Quel messaggio non era indirizzato a Josh!

Rai 3

21:15 – Era d’estate

23:10 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – Dio perdona..io no!

23:32 – Se sei così, ti dico sì

Canale 5

21:25 – Wind Summer Festival

00:30 – Speciale TG5

Italia 1

21:15 – 22 Minutes

23:00 – Shark

La 7

20:35 – In Onda

23:15 – Propaganda Doc

Tv 8

21:30 – Le comiche 2

23:10 – Superfantagenio

Cielo

21:15 – Freezer

23:15 – Femina ridens

Iris

21:00 – L’anno del dragone

23:45 – La finestra della camera da letto

Stasera in TV, giovedì 19 luglio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Era d’estate (Rai 3): Asinara, estate 1985. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti sull’Asinara, un’isola nel Mar Mediterraneo, insieme alle loro famiglie. La situazione e’ piu’ grave del solito poiche’ Cosa Nostra, date le indagini e gli imminenti processi e arresti di molti dei suoi componenti, minaccia di uccidere i due giudici e le loro famiglie. Falcone e Borsellino vivranno tutti i giorni isolati dal mondo esterno, sapendo di essere nel centro del mirino della Mafia.

Dio perdona..io no! (Rete 4): Bill Sant’Antonio compie una rapina ad un treno, impossessandosi di 300.000 dollari in oro e uccidendo tutti i passeggeri del convoglio. Uno di questi pero’ prima di morire fa in tempo a rivelare il nome del sanguinario bandito.