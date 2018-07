Schianto in tangenziale furgone – auto: muore un 75enne, grave bambina di soli 10 anni

Ancora una volta vittime sulle nostre strade: sulla tangenziale di Torino – stavolta – un uomo di 75 ha perso la vita dopo che il mezzo su cui viaggiava – una Ford Fiesta – è stata tamponata da un furgone a 500 metri dall’uscita di Debouché, in direzione Savona.

La vittima è Salvatore Squillaci: si trovava seduto sui sedili posteriori e non indossava le cinture di sicurezza, quando è stato sbalzato fuori dall’abitacolo; ferita, in maniera grave, la nipote di 10 anni che sedeva con lui nei sedili posteriori (e che è stata ricoverata al Regina Margherita). Ferite, ma in maniera non grave, le due donne che si trovavano nella parte anteriore della macchina al momento dell’impatto (e che è rimasta distrutta dall’impatto).

Per quanto riguarda il furgone, illeso ma sotto schock l’autista, risultato negativo all’alcol test.

Il luogo approssimativo dello schianto:

(Foto d’archivio)