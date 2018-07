Dramma a Tarquinia Lido: Marco muore dopo un volo da un balcone assieme alla fidanzata

Una morte drammatica, causa di una fatalità: si trovava assieme alla fidanzata in una struttura risto-alberghiera di via degli Argonauti a Tarquinia Lido, in provincia di Viterbo, dove era in corso una festa quando un balcone è ceduto, portandolo a fare un volo di 4 metri.

L’incidente è avvenuto ieri (giovedì) alle 3 di notte e le sue condizioni erano apparse da subito disperate: nonostante il pronto ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma Marco Paglialunga – a soli 37 anni – non ce l’ha fatta.

Secondo le prime ricostruzioni (anche se gli inquirenti stanno ancora lavorando per accertare le dinamiche), Marco si trovava sul balcone incriminato insieme alla fidanzata: nella caduta l’uomo ha sbattuto la testa, con la ragazza che gli è piombata addosso (secondo le prime ipotesi, perché abbracciata a lui o forse nel tentativo di tirarlo verso di se quando lo ha visto cadere). Per lei, fortunatamente, solo una ferita alla spalla, oltre all’inimmaginabile trauma di vedere il proprio uomo morire dinnanzi.