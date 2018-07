Tragedia sulla strada: attraversa e viene investita da un pullman, Caterina muore a soli 22 anni 

Caterina, 22 anni, travolta ed uccisa in centro a

Roma

Tragedia a Roma. Una ragazza di soli 22 anni, Caterina Pangrazi, è morta dopo essere stata investita da un pullman in Corso Vittorio, in città. La giovane è stata travolta da un pullman turistico in pieno centro a Roma, di fronte a decine di passanti vicino a Chiesa Nuova. Inutile ogni tentativo di rianimare la ragazza da parte dell’equipaggio del 118, mentre nel frattempo il traffico veniva bloccato. L’autista, sotto choc, è stato uno dei primi a soccorrere la giovane.

Travolta dal bus mentre attraversava la strada

Caterina Pangrazi abitava a qualche passo dal luogo del terribile incidente, nella zona di Governo Vecchio. Il terribile incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 19.30, secondo le prime ricostruzioni la giovane avrebbe attraversato Corso Vittorio all’altezza di piazza della Chiesa Nuova. Il bus turistico che l’ha investita in pieno stava andando verso il Tevere sulla corsia preferenziale. La ragazza avrebbe attraversato col rosso per i pedoni, secondo alcuni testimoni. La circostanza è ancora da verificare.

Subito è accorsa un’ambulanza del 118 ma tutti i tentativi per cercare di rianimare Caterina sono stati inutili. Ai medici non è rimasto che constatare il decesso della giovane.

Una vera tragedia per una vita spezzata così giovane, per la famiglia di Caterina Pangrazi e per il suo fidanzato.