Venerdì 20 luglio 2018: stasera in Tv Le verità nascoste, Chicago Med, Ogni maledetta domenica e Italia’s Got Talent – Best Of

Anche oggi, venerdì 20 luglio 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Il weekend inizia con documentari e programmi di attualità. Su Tv 8 potrete vedere il meglio di Italia’s Got Talent. Gli amanti del talent hanno la possibilità di rivedere alcune delle parti più belle andate in onda durante l’ultima edizione.

Stasera in TV, venerdì 20 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Velvet Collection – Una nuova opportunità

23:20 – Non disturbare

Rai 2

21:05 – Due casi per Helen Dorn – Ombre del passato

00:30 – Calcio e Mercato

Rai 3

21:18 – La bomba atomica – Un modo piacevole di morire

23:30 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:22 – Captain America: The Winter Soldier

23:48 – The Amazing Spider-Man 2

Canale 5

21:33 – Le verità nascoste

01:27 – Il bello delle donne

Italia 1

21:25 – Chicago Med – Custode di mio fratello

00:00 – Stalker – Caccia all’uomo

La 7

21:10 – Ogni maledetta domenica

00:30 – In Onda

Tv 8

21:30 – Italia’s Got Talent – Best Of

23:15 – Io e Marley

Iris

21:26 – Smokin Aces

23:48 – The guardian

Cielo

21:15 – La sorella di Ursula

23:15 – Vixen!

Stasera in TV, venerdì 20 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Due casi per Helen Dorn – Ombre del passato (Rai 2): Helen mette a dura prova la sua professionalita’ quando si ritrova a indagare su un caso in cui e’ coinvolto il marito di una sua vecchia compagna di scuola.