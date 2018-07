Inciampa sul marciapiede e viene travolta da un’auto: morta una 84enne

. Una donna di 84 anni, Giovanna Piotti, è morta ieri dopo essere stata investita da una vettura guidata da una 25enne. L’incidente automobilistico, però, è stato causato dal fatto che l’anziana signora è inciampata ed è caduta dal marciapiede.

L’incidente conseguenza indiretta di una caduta della vittima

Le circostanze che hanno portato alla morte di Giovanna Piotti si possono far ricondurre soltanto alla sfortuna. La povera donna, originaria di Lavone di Pezzaze (dov’è avvenuto l’incidente) ma residente da molti anni a Brescia, è inciampata mentre camminava sul marciapiede ed è finita in strada; qui nulla ha potuto fare per evitarla una ragazza di 25 anni che stava tranquillamente passando con la sua Fiat Punto. Nessuna colpa da ambo i lati dunque. La giovane ha allertato i soccorsi e si è poi sentita male, per lo shock subìto per aver accidentalmente colpito la donna.

Giovanna Piotti era in compagnia di un’amica

Il tagico incidente in cui ha perso la vita Giovanna Piotti è avvenuto nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maddalena di Lavone di Pezzaze. Proprio vicino alla chiesa c’è un attraversamento pedonale semaforico e vicino a questo, intorno alle ore 09:00, Giovanna è inciampata finendo sotto la macchina. In quel momento, con lei c’era Giulia Bontacchio. Le due si tenevano a braccetto ed anche lei è finita in strada ed è stata investita. Le donne sono state soccorse e trasportate in ospedale: Giulia Bontacchio è stata curata all’ospedale di Gardone Val Trompia per delle escoriazioni ed una gamba rotta, mentre Giovanna Piotti è stata trasportata al Civile con l’eliambulanza. Qui è morta alle ore 16:00, viste le sue condizioni molto più gravi di quelle dell’amica.

Maria Mento