La ‘sosia’ di Angelina Jolie rivela la verità e mostra il suo viso reale

Interventi chirurgici o ‘informatici’?

E’ stata etichettata come zombi e ‘sposa cadaverica’ dai troll ma ha deciso di mostrarsi senza un filo di trucco per far capire a tutti cosa si possa arrivare a fare con Photoshop. E’ Sahar Tabar, una ragazza che si è presentata sui social come la ‘sosia di Angelina Jolie’, diffondendo sui social alcune immagini nelle quali il suo viso appariva completamente stravolto, conseguenza, secondo quanto indicato nelle didascalia che le accompagnava, dei cinquanta interventi di chirurgia estetica per cercare di assomigliare sempre più all’ex moglie di Brad Pitt. In realtà la verità è un’altra e, dopo i numerosi attacchi via web ricevuti dagli hater, la giovane ha deciso di rivelarsi: in molti infatti hanno creduto a quelle immagini iniziando ad insultarla per la sua decisione estrema ma numerosi utenti di Instagram, al contrario, non erano convinti del fatto che quelle foto fossero reali.

Sahar dunque ha rivelato come il potere del trucco e dei ritocchi al pc possano stravolgere un viso facendolo sembrare quello di un’altra persona. Ha condiviso due immagini autentiche nelle quali appare come una ragazza giovane e carina, coperta solo da un lievissimo strato di trucco e con i capelli al naturale. Mettendo a confronto questa istantanea con quelle diffuse in precedenza, nelle quali la modella sembra completamente irriconoscibile: per arrivare a quel risultato e ottenere un effetto a dir poco estremo ha utilizzato protesi esterne e trucco, aggiungendo poi alcuni effetti con Photoshop per modificare il naso, gli zigomi ed altre parti del viso, mettendo in evidenza i lineamenti alla Angelina Jolie. Gli ultimi scatti hanno immediatamente ricevuto migliaia di like ed altrettante condivisioni sui social.

Daniele Orlandi