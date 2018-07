Supermario non trova una squadra, ma trova una mora che fa impazzire i paparazzi

Mario Balotelli, ancora guai calcistici: nessuno lo vuole

Non ha trovato undegno di questo nome per la prossima stagione calcistica e questa è già una notizia. La seconda notizia, quella su cui vogliamo concentrarci adesso, è cheha trovatotra le braccia di una. Si tratta di unache è già la preda preferita dei paparazzi.

Doveva essere un talento come pochi se ne erano visti in Italia ed invece Mario Balotelli si è trasformato da grande promessa del calcio in grande delusione. Colpa degli allenatori, in parte, che non lo hanno saputo valorizzare al meglio, ma soprattutto colpa della sua indole focosa e dei suoi colpi di testa. E così, oggi, Mario Balotelli non ha molte possibilità di tornare a giocare in Italia: il suo ingaggio (4 milioni di euro) è considerato essere troppo elevato, considerato il carattere “rischioso” del giocatore, mentre altri club piccoli- che potrebbero volerselo- non possono pagare la cifra esorbitante.

Con il Nizza, la squadra in cui milita attualmente, è ormai chiaro che si sia verificata una rottura e nemmeno altre squadre sembrano interessate all’argomento (il Marsiglia sta tentennando). Mario Balotelli, che effettivamente sta vivendo una piccola rinascita sportiva nell’attesa di tempi migliori, credeva di poter trovare agevolmente una nuova squadra per la prossima stagione e per questo il 27enne non si era presentato in ritiro lo scorso 2 luglio, facendo infuriare tecnico, società e tifoseria.

Mario Balotelli e la nuova fidanzata misteriosa

Se Mario Balotelli, già papà di Pia e del piccolo Lion (nato nel 2017 da Clelia), ha dei problemi dentro il campo di certo non ne ha fuori, specialmente in campo sentimentale. Il calciatore è stato avvistato in compagnia di una giovane donna, dai capelli lunghi e scuri, con delle curve perfette. I due sono stati pizzicati in una piscina a Montecarlo e sembra esserci grande complicità. Nelle foto pubblicate da Chi i due, in costume da bagno, sono molto vicini. Al momento, però, l’identità della giovane rimane sconosciuta e nemmeno i social sanno svelare di più.

Maria Mento