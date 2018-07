Terremoti Italia, lo stivale trema: due scosse da oltre 3 di magnitudo rilevate ad alcune centinaia di chilometri

Due scosse superiori ai tre gradi di magnitudo sono state rilevate quest’oggi in due parti diverse del nostro stivale e torna un po’ il timore, specialmente in una zona già in passato colpita da devastanti terremoti.

Ma andiamo con ordine e parliamo della prima scossa, avvenuta intorno alle 10 e di magnitudo 3.3: l’epicentro è stato rilevato a 2 km a da Pieve Torina, comune in provincia di Macerata da 1458 anime, ad una profondità di 8 km. Ricordiamo come le Marche abbiano fatto parte l’area colpita da diversi sismi tra il 2016 e il 2017.

Questo il lugo esatto del sisma odierno:

Passando alla seconda scossa, dobbiamo scendere alcune centinaia di km più a sud: nel Golfo di Policastro (nell’insenatura del mar Tirreno meridionale che bagna le coste di tre province, quella di Salerno in Campania, di Potenza in Basilicata e di Cosenza in Calabria) è stato rilevata una scossa da 3.2 di magnitudo alle 11:27. Molto profonda la scossa, a 286 km.

Questo il lugo esatto di questa seconda scossa: