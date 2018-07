Asia Argento contro Matteo Salvini su Twitter: “Salvinimmer…”

Laura Boldrini dà il suo sostegno a Roberto Saviano: le reazioni

Tutto è partito da un tweet pubblicato dall’ex Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, in sostegno di Roberto Saviano, recentemente minacciato da Matteo Salvini sulla questione migranti. Il Ministro dell’Interno ha messo in dubbio la futura conferma della scorta assegnata allo scrittore e ha annunciato la querela. A sostenere Roberto Saviano ci ha pensato Laura Boldrini, che così ha scritto: “Caro Roberto, non sei solo, Respingiamo Salvini”.

Attenta la “vigilanza” di Salvini nei confronti dei suoi oppositori, ed infatti la replica del Vice Premier non si è fatta attendere. “Che coppia!”, il suo commento sul tweet della Boldrini, ma proprio quando ci si sarebbe aspettata una replica o da Roberto Saviano o dalla stessa Laura Boldrini è arrivata invece la risposta di un altro personaggio famoso: Asia Argento.

La risposta di Matteo Salvini ad Asia Argento

Asia Argento si è limitata a scrivere in modo lapidario “Salvinimmer…”, lasciando in sospeso quello che ovviamente sarebbe un insulto, com’è facile intuire. La risposta di Matteo Salvini è arrivata puntuale anche questa volta: “Dai Asia, secondo me non sei così cattiva, se ti va ti offro un caffè (meglio una camomilla), mi racconti i problemi che hai e vedo se posso aiutarti”.

Maria Mento