Assurdo attacco con l’acido contro un bimbo di 3 anni: ricoverato in gravi condizioni

Le indagini della polizia, si cercano 3 uomini

Gli hanno gettato dell’acido addosso deliberamente, provocandogli serie ferite. Un bimbo di soli tre anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo l’incredibile attacco per mano di tre uomini che la polizia di Worcester sta cercando di rintracciare, dopo averli individuati nelle immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza che le autorità stesse hanno deciso di diffondere sul web per chiedere una mano ai residenti. Gli ufficiali ritengono che l’incidente sia stato un attacco deliberato e, se così fosse, per i tre le conseguenze penali potrebbero essere molto serie poichè verrebbero accusati di tentato omicidio. L’episodio si è verificatoo nella zona di Tallow Hill intorno alle 14 di sabato 21 luglio ed il bambino ha riportato gravi ustioni ad un braccio e al viso. Secondo quanto trapelato, un uomo di 39 anni di Wolverhampton sarebbbe già stato arrestato e si troverebbe in custodia dalla polizia.

“In questo momento lo consideriamo un attacco deliberato ad un bambino di tre anni” ha confermato il sovrintendente Mark Travis, ma al momento non sono chiare le ragioni che avrebbero spinto i tre uomini a commettere il folle gesto che ha lasciato interdetta e stupità la comunità locale; “vorrei rassicurare i residenti sul fatto che stiamo conducendo un’indagine approfondita per identificare i responsabili”, ha confermato Travis aggiungendo, “in questo momento il motivo dell’attacco non è chiaro. Gli agenti stanno lavorando sodo per stabilire esattamente cosa sia successo e quale fosse la sostanza gettata contro il bambino. I tre uomini nelle immagini potrebbero fornire informazioni vitali per la nostra indagine – ha poi concluso – sono sicuro che qualcuno li riconoscerà e invito chiunque abbia informazioni a riguardo a contattarci con la massima urgenza”.

Daniele Orlandi