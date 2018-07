Domenica 22 luglio: stasera in Tv I Bastardi di Pizzofalcone, Il gioco del tradimento, Maurizio Costanzo Show e Come ti rovino le vacanze

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 22 luglio 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 22 luglio 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 22 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – I Bastardi di Pizzofalcone

23:30 – Speciale Tg1

Rai 2

21:07 – Il gioco del tradimento

22:45 – Blue Bloods Seconde possibilità

Rai 3

21:20 – Dick e Jane – Operazione furto

23:25 – Ieri e Oggi Alba Parietti e Teo Teocoli

Rete 4

21:15 – Maurizio Costanzo Show

23:00 – Confessione Reporter

Canale 5

21:28 – Poldark

23:40 – Hit the road man

Italia 1

21:20 – Come ti rovino le vacanze

23:25 – Candidato a sorpresa

La 7

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Firenze: l’arte della rivoluzione

23:30 – Fratelli nella notte

Tv 8

21:00 – F1 GP Germania – Gara

23:00 – Studio F1

00:00 – Star Trek V – L’ultima frontiera

Iris

21:00 – Dove vai in vacanza?

00:07 – Mi faccio la barca

Cielo

21:15 – Cat Run

23:15 – La sorella di Ursula

Stasera in TV, domenica 22 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il gioco del tradimento (Rai 2): Il gioco del tradimento è la storia di una giovane madre che presto dovrà pagare il prezzo delle sue incaute azioni. Lily Helms moglie e madre, si ritrova spesso da sola a causa dei frequenti viaggi del marito che lo costringono ad allontanarsi per lunghi periodi da casa. Un giorno però, una nuova conoscenza produrrà una scossa nella sua vita; il bell’insegnate di suo figlio Grayson Kendall bramato da tutte le altre mamme, inizierà a sedurla imprudentemente.

Dick e Jane – Operazione furto (Rai 3): Dopo l’inaspettato fallimento della società per cui lavora, Dick Harper si ritrova sommerso dai debiti. Per qualche tempo cerca disperatamente un altro impiego, ma senza successo. Con l’aiuto di Jane, sua moglie, intraprende la carriera di ladro fino a quando non si rende conto che è giunto il momento di vendicarsi del suo ex capo, lo scaltro Jack McCallister.

Come ti rovino le vacanze (Italia 1): Rusty Griswold, giovane padre, nel tentativo di mantenere unita la propria famiglia sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti grazie a un viaggio attraverso gli States per raggiungere Walley World, il parco giochi più amato dalle famiglie americane.

Dove vai in vacanza? (Iris): Carlo vorrebbe approfittare dell’estate per rimettere in sesto il rapporto con la moglie da cui si è da poco separato per adulterio. La donna dapprima nicchia, poi accetta un incontro. Arturo è coinvolto in un delitto da una bella italiana conosciuta durante un soggiorno in Africa. Nel terzo e più lungo episodio Remo è obbligato dai figli a trascorrere una “vacanza intelligente” con la moglie.