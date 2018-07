Lunedì 23 luglio: stasera in Tv Temptation Island, Fuori controllo, Pulp fiction e Via da Las Vegas

Cosa andrà in onda stasera in tv, 23 luglio 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Dopo tanta attesa da parte dei fan va in onda stasera la terza puntata di Temptation Island. Il docureality che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Diverse sono le ragioni che spingono le coppie ad avventurarsi in questo viaggio all’interno del proprio amore: dal voler verificare la forza della propria relazione, all’esigenza di mettere una distanza ad una convivenza totalizzante o il desiderio di riflettere su una progettualità di coppia ancora mancante. Le coppie vivono separate per 21 giorni: gli uomini continuano a soggiornare con giovani donne single e altrettanto fanno le donne. Tanti sono anche in film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 23 luglio 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, lunedì 23 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tutto può succedere 3

23:35 – Overland 19 Le Indie di Overland – Kerala il fascino dell’Induismo

Rai 2

21:25 – Squadra Speciale Cobra 11 – Operazione Eden – Il prezzo dell’amicizia

00:00 – Sicilia Cabaret

Rai 3

21:15 – Fuori controllo

23:55 – Report Cult

Rete 4

21:27 – Il castello

23:58 – Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan

Canale 5

21:25 – Temptation Island

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – Pacific rim

23:55 – Ouija – L’origine del male

La 7

21:10 – Wallis – L’amore senza corona

23:15 – Viaggio in Inghilterra

Tv 8

21:25 – Pulp fiction

00:00 – Dago in the Sky – Connessioni pericolose

Iris

21:00 – Via da Las Vegas

23:23 – Oltre le regole – The messenger

Cielo

21:15 – Macbeth

23:25 – Porno Valley

Stasera in TV, lunedì 23 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Fuori controllo (Rai 3): La figlia del detective Thomas Craven viene assassinata davanti a casa, proprio mentre cammina al suo fianco. Il barbaro omicidio fa scattare nell’investigatore una insaziabile sete di vendetta.