Perde il controllo del mezzo e si schianta contro il guardrail: donna muore in autostrada

Incidente mortale sulla A10: donna perde il controllo della vettura ed urta contro un guardrail

Incidente mortale sulla A10: l’arrivo dei soccorsi e la dinamica dell’incidente

Un terrificante incidente sulla autostradaè costato la vita ad una donna alla guida di una J. Secondo quanto riportato sui siti d’informazione locale, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 11:30 tra lo svincolo die quello diin direzione di, l’auto guidata dalla donna è uscita in prossimità di una curva ed è andata a sbattere con violenza contro il guardrail che delimita il tratto autostradale.

L’arrivo dei soccorsi sul tratto autostradale in cui si è verificato l’incidente è stato tempestivo, una pattuglia della Polizia Stradale ha delimitato la zona bloccando il traffico e facendolo deviare verso l’uscita di Finale al fine di permettere ai soccorsi di operare più velocemente possibile. Quando l’ambulanza è giunta sul luogo del sinistro, però, per la donna (70 anni) non c’era più nulla da fare è ne hanno dovuto dichiarare il decesso. Sul tratto sono rimasti per diverse ore sia gli agenti della Stradale che si sono occupati di effettuare i rilevamenti di rito che i Vigili del Fuoco, i quali si sono occupati di rimuovere l’auto ed i detriti causati dall’impatto con la barriera stradale.

Al momento non è chiara quale sia stata la causa che ha condotto la donna a perdere il controllo del mezzo, dato che sull’asfalto non c’erano tracce di pneumatici, segno che la donna non ha fatto in tempo a frenare per evitare l’incidente. Al momento dunque sono aperte diverse ipotesi tra le quali un’eccessiva velocità o un malore improvviso. Per accertare che non si sia trattato di un malore, verrà probabilmente effettuata un’autopsia sul corpo della donna.