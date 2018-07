Tragedia a Salerno, donna si suicida tagliandosi la gola: marito sotto choc 

Ha trovato la moglie in casa, con la gola tagliata, ed accanto a lei un coltello sporco di sangue.

È sotto choc il marito di una 45enne di Scafati, provincia di Salerno, trovata morta questa mattina nella sua casa di Via De Gasperi. La donna, Giuseppina V., è stata sgozzata probabilmente con quel coltello sporco di sangue trovato di fianco al suo corpo ormai senza vita.

Il marito ha subito chiamato il 118 che è intervenuto rapidamente ma non ha potuto fare altro che constatare che la donna era morta. Sul posto della morte è intervenuto anche il medico legale dell’ASL ed il magistrato di turno che ha disposto l’autopsia del corpo.

Giuseppina V. si sarebbe tagliata la gola; sarebbe quindi un suicidio quel fatto di sangue terribile.

Giuseppina aveva scoperto da qualche tempo di avere una malattia molto grave, e in conseguenza era entrata in depressione. Il medico legale ha rilevato che la donna si sarebbe tagliata la carotide con precisone chirurgica.

La donna si sarebbe suicidata

Giuseppina V. al momento dell’arrivo in casa del marito, avvenuto poco prima delle 13 di ieri, è stata trovata senza vita e secondo il medico legale morta già da qualche ora.

L’indagine è condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Il magistrato ha disposto l’autopsia per la donna per fugare ogni dubbio.