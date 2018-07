20enne stuprata in città a Reggio Emilia: “Il viso le grondava sangue”. È caccia a uno straniero 

20enne stuprata in città a Reggio Emilia: “Il viso le grondava sangue”....

Rassegna Stampa

L’Adige Interni. Garda: trovato senza vita il 17enne olandese scomparso. Era scomparso, giovedì scorso, durante una serata passata con gli amici in un parco giochi a tema nel veronese. Oggi il 17 enne olandese per il quale erano subito scattate le ricerche è stato trovato morto in un corso d’acqua a circa cinque chilometri da dove era stato visto l’ultima volta.

Il Resto del Carlino Interni. Stupro a Reggio Emilia, caccia a un trentenne straniero. La ragazza era uscita per una passeggiata, è stata spinta dietro a un cespuglio e violentata in via Petit Bon. Indagini e ritmi serrati.

Ansa Interni. Grecia, incendi fanno almeno 24 morti e oltre 100 feriti. Atene tra le fiamme. Una decina di ricoverati sono in gravi condizioni.

Il Messaggero Esteri. Rischia di annegare con la maschera da sub in Oman, musicista fa causa a Decathlon.

Il Messaggero Interni. Quindicenne denuncia: «Palpeggiata sul bus per Roma». Ma dopo 3 giorni lui torna libero.

Il Giornale Interni. “Altro che programma di recupero, rimandate Kabobo in Ghana”. Parla Andrea Masini, il figlio di una delle vittime di Adam Kabobo: “Non merita di stare qui, né di stare nelle nostre carceri a carico dello Stato e dei contribuenti, gente simile andrebbe rimandata nelle patrie galere”.