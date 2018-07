Ancora una vittima sulle due ruote: scontro violento tra furgone e scooter costa la vita a Valentino

Scontro tra uno scooter ed un furgone sulla Fondovalle Savena, Valentino è morto sul colpo

Scontro fatale sulla Fondovalle Savena: il decesso del motociclista

Questa mattina uno scontro tra un motorino ed un furgone è stato fatale per Valentino Benini, dipendente comunale di 51 anni. Il sinistro si è verificato intorno alle 9:30 train località, sulla(Bologna). L’uomo stava procedendo sulla strada in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in via di definizione, si è scontrato all’incrocio tra le due vie con un Fiat Fiorino guidato da un filippino di 56 anni. L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento eè stato sbalzato sull’asfalto perdendo subito conoscenza.

In seguito allo scontro sono state allertate le autorità: sul luogo del sinistro sono quindi giunti i Carabinieri di Pianoro, la Polizia Municipale e i sanitari del 118. Allertato anche il servizio di eliambulanza per il trasporto del ferito, ma purtroppo all’arrivo degli operatori il povero motociclista era già morto: a quanto pare le ferite riportate a causa dell’incidente erano troppo gravi ed il cinquantenne è morto sul colpo, mentre l’autista del furgone è rimasto completamente illeso. Nel corso della mattinata le autorità si sono occupate di effettuare i rilevamenti stradali necessari alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.