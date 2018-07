Fantacalciomercato: Messi all’Inter? Una battuta di Tronchetti Provera fa scatenare il web

Dopo il colpo Cristiano Ronaldo – acquistato dalla Juventus, ricordiamo, per una cifra superiore ai 100 milioni di euro (una enormità, per un 33enne – che incasserà frattanto 30 milioni di euro all’anno) – la fantasia in Italia pare abbia raggiunto finalmente il potere.

E così quest’oggi (complice la classica copertina sensazionalistica di Tuttosport), s’è iniziato a parlare di un altro possibile nuovo colpo che farebbe la storia della Serie A.

🇮🇹 📰 | Front page of Tuttosport: CR7 to Juve sparks up Pirelli's CEO, Tronchetti to make an attempt:

"Ronaldo is good for Italian football.

Messi [to] Inter? May be." Higuaín or Morata for Milan. pic.twitter.com/cxhRiX2FOu — Arjun Pradeep (@IndianRegista) July 24, 2018

Ma partiamo da principio e affidiamoci alle parole di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, main sponsor dell’Inter, intervistato da GR Parlamento circa l’arrivo di Ronaldo: “L’arrivo di Ronaldo alla Juventus fa molto bene al calcio italiano. Riportarlo centrale con i campioni è fondamentale, creerà maggiore attenzione, anche per le altre squadre ci sono potenziali maggiori introiti, le rivali si muoveranno per avere campioni. I dirigenti bianconeri sono stati molto bravi, hanno fatto un colpo in modo molto professionale. Complimenti per come lo hanno fatto. E’ una cosa molto positiva per gli juventini, alle altre crea preoccupazioni ma anche stimoli”.

E dopo aver ribadito l’idea – abbastanza trasversale – che l’approdo di CR7 farà bene al calcio italiano (lo farà? C’è chi ha qualche dubbio in più), ha parlato dell’ipotesi di un grande colpo per la sua Inter. E chi potrebbe rappresentare meglio dell’antagonista storico di Cristiano Ronaldo – l’altro giocatore più forte al mondo, l’argentino del Barcellona Leo Messi: “E’ chiaro che tutti vorremmo avere il campione. Il calcio ha il suo fascino per la capacita’ di alcuni di essere diversi. Mi auguro che Suning, appena il fair play lo permetterà, faccia il colpo. Messi? Come dire di no a Messi? Ci fosse un’operazione del genere i tifosi interisti non farebbero che entusiasmarsi ancora di più”.

A partire da queste parole (e a partire dalla copertina di Tuttosport) quest’oggi il portale anglofono Sportbible è passato a rendere concreta l’ipotesi, parlando di possibile offerta per il fuoriclasse argentino per la prossima estate.

Tutto molto improbabile.