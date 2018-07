Grecia in fiamme, è strage: 56 morti. Turisti in fuga, 26 persone trovate bruciate in una casa

Grecia in fiamme, è strage: 56 morti. Turisti in fuga, 26 persone...

Choc in Grecia: gli incendi stanno mettendo in ginocchio la capitale, Atene, nei cui dintorni si sono sviluppati dei roghi enormi che – grazie anche al clima torrido ed al forte vento – stanno mietendo vittime su vittime. Sono 56 fino ad ora i morti, la Croce Rossa ha trovato i corpi di 26 persone nelle zone vicino a Rafina, cittadina ad est della capitale, sulla costa.

Il numero dei morti continua ad aumentare, sono più di 100 i feriti, di cui 16 bambini. Migliaia di abitanti dell’Attica orientale sono fuggiti sulle spiagge per salvarsi dal rogo, o sono saliti in barca per cercare di sfuggire alle fiamme. La maggior parte delle vittime è localizzata nella zona di Mati, una zona turistica che si trova a 40 km a nord-est di Atene. Molte persone sarebbero rimaste intrappolate dalle fiamme nelle case e nelle auto.

La portavoce dei vigili del fuoco, Stavroula Malliri, ha parlato di 156 feriti, di cui 11 gravi. Il bilancio dei morti potrebbe aumentare.

La Grecia chiede aiuto all’UE

Il governo greco ha chiesto aiuto all’UE. Gli incendi nel frattempo divorano Atene, le fotografie scattate dalle persone del luogo rimandano l’immagine di un paese in apocalisse. “Faremo tutto quello che è umanamente possibile per domarli” ha detto Tsipras, il premier, che ha dichiarato lo stato di emergenza nell’area metropolitana di Atene. Per ora non si esclude che gli incendi possano essere di origine dolosa.