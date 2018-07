Rocco Casalino si fa aprire la portiera dell’auto e viene riempito di critiche

Tutti conoscono Rocco Casalino, l’ex grande star del Grande Fratello divenuto nel tempo uno dei massimi esponenti del Movimento 5 Stelle, tanto da esserne nominato anche portavoce. Attualmente, Casalino è anche portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Una carriera politica luminosa per l’ex volto noto della tv, che spesso ha criticato la “casta” politica per i suoi agi fin troppo esagerati a dispetto di un popolo come quello italiano attanagliato dalla crisi economica. Tuttavia, nelle ultime ore è venuta fuori una foto che dimostrerebbe come Casalino si sia lasciato andare ad un atteggiamento non esattamente conforme a quanto predicato per anni.

La foto sta facendo il giro del web

Il portavoce del M5S è stato immortalato mentre si faceva aprire la portiera dell’auto sulla quale viaggiava assieme al premier Conte. La foto, scattata da Umberto Pizzi, è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano e rilanciata su Twitter da alcuni account, compreso quello di “Nonleggerlo”.

L’immagine sta facendo rapidamente il giro del web e sta scatenando una feroce discussione tra chi attacca il “predicare bene e razzolare male” dei pentastellati e chi invece sottolinea come si tratti di una strumentalizzazione per attaccare il M5S e il governo. Al momento da Rocco Casalino non è giunta nessuna risposta, nè tantomeno dal Movimento.