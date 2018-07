Viaggiano con la moto e si schiantano contro un palo. Lui muore, lei è grave

Stavano procedendo insieme a bordo di una moto, lui nella posizione di guida e sul sedile posteriore sua moglie. La coppia si trovava alla periferia di Palestrina, comune alle porte di Roma, e precisamente su via della Muracciola.

Erano circa le 15 quando per cause ancora da chiarire la moto sulla quale viaggiava la coppia si è schiantata contro un palo. L’impatto è stato tremendo: il centauro, Daniele Libianchi, 37 anni, è apparso subito in condizioni gravissime. Inutili i soccorsi: il 37enne, operaio e padre di tre figli, è deceduto poco dopo il terribile schianto.

La moglie, una 32enne, è stata soccorsa e trasportata nell’ospedale di Palestrina, dove è giunta in codice rosso: stando a quanto fatto trapelare dai media locali non sarebbe in pericolo di vita.

Erano molto conosciuti a Palestrina

Sul luogo del tragico incidente sono giunti i carabinieri, che sono attualmente impegnati nel cercare di ricostruire la dinamica dello schianto. Al momento non ci sarebbero altri veicoli convolti.

La strada, che si trova alla periferia di Palestrina, è caratterizzata da alcuni avvallamenti e anche da diverse buche.

Sul luogo del disastro sono giunti anche molti parenti e tanti amici della coppia, apparsi straziati dalla tremenda notizia. Daniele Libianchi e sua moglie risiedevano proprio a Palestrina ed erano molto conosciuti dalla popolazione.