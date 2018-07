Al Bano si confessa: “Con Romina pensavo fosse finita, invece il destino…”

Al Bano e Romina, la storia infinita. I due ex coniugi sembrano ormai essersi riavvicinati non solo artisticamente, tanto che nelle ultime settimane si era parlato addirittura di un possibile nuovo matrimonio in vista. Circostanza che il cantante pugliese ha prontamente smentito, ma quel che è certo è che una delle coppie più famose d’Italia è tornata a volersi bene.

Romina di recente ha detto che è stato Carrisi a “ripescarla”. Su questo punto Al Bano, intervistato dal settimanale “Oggi”, fa una doverosa precisazione: “Romina dice che io l’avrei ripescata? Il ripescaggio non esiste… Io consideravo la mia storia con Romina ormai chiusa definitivamente. Poi il destino a volte fa strani scherzi…”.

Al Bano: “Non smetterò con la musica”

Proseguendo con l’intervista, il cantante di Cellino San Marco cerca di spiegare cosa ha spinto entrambi a riavvicinarsi e ritrovarsi: “Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi – racconta Al Bano – Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”.

Al Bano ha poi smentito l’ipotesi che voleva ormai prossimo ad abbandonare la musica per via dei suoi problemi di salute. “Vorrei stare al 100%, al momento sono all’80 – ha detto Carrisi – Devo recuperare altri ritmi, ma non abbandonerò mai la musica”.