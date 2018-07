Mercoledì 25 luglio 2018: stasera in tv Solo due ore, Sacrificio d’amore, Chicago Fire e I mostri oggi

No problem (Canale 5): Arturo è un attore quarantenne, che ha avuto un po’ di successo con una fiction in cui fa il papà separato. La sua vita viene sconvolta quando incontra Mirko, un bambino che ha perso il papà da poco, convinto che il personaggio di Arturo nella serie sia suo padre.

La cosa (Italia 1): La paleontologa Kate Loyd è appena arrivata in Antartide per portare il suo prezioso contributo a un gruppo di ricercatori norvegesi che hanno fatto una scoperta incredibile. Sotto una coltre di ghiaccio, gli studiosi hanno trovato una navicella aliena al cui interno vi è una strana creatura, che a prima vista sembra morta.

Intrigo a Stoccolma (La 7): Per ricevere il premio Nobel sei personalità giungono a Stoccolma da varie parti del mondo. Tra di esse c’è Andrew Craig, un romanziere americano che, per le sue stravaganze e la sua eccessiva predilezione per l’alcool, viene posto sotto la discreta sorveglianza di un’affascinante impiegata dell’ambasciata svedese. Andrew non tarda ad accorgersi dello strano atteggiamento di un altro premio Nobel, il dottor Stratman. Incuriosito, lo scrittore inizia per suo conto una piccola indagine che lo condurrà, attraverso una serie di drammatiche e movimentate avventure, alla scoperta del mistero che circonda la figura del dottore.

Mega Shark Vs. Crocosaurus (Cielo): Nella Repubblica Democratica del Congo, dei minatori scoprono l’esistenza di un coccodrillo gigante che inizierà a seminare il panico. Quasi dall’altra parte del mondo, dei marinai avvistano e attaccano uno squalo di dimensioni spropositate. Nel frattempo, il coccodrillo è scappato per il mare, e, avvistato da dei militari, viene bombardato dai jet, ma riesce a sopravvivere e ad arrivare fino in città, facendo una strage.