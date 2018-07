Con ‘Italia sì’, Elena Santarelli torna in televisione (a fianco a Marco Liorni)

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Marco Liorni è uno dei personaggi televisivi che più incarnano il modello del professionista della televisione italiana, garbato e mai sopra le righe. E Marco Liorni – è stato annunciato – sarà il conduttore del nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai 1: si tratta di ‘Italia Sì’, programma che andrà in onda da settembre in diretta sul primo canale della tv pubblica e che parlerà dei problemi della vita di tutti i giorni di tutti noi, raccontando le storie del nostro Bel Paese (e non solo problematiche, ci si aspetta).

E tra le varie indiscrezioni che man mano trapelano, sono emersi i nomi di quelli che saranno gli opinionisti (o meglio, membri della “commissione di medici del racconto” , come verranno chiamati nel programma) ad affianchare l’ex conduttore de ‘La Vita in Diretta’: se era già stata ufficializzata Rita Dalla Chiesa, sono stati adesso annunciati John Peter Sloan (scrittore britannico autore di diversi libri per imparare l’inglese, nonché già opinionista in diverse trasmissioni tricolore) ed Elena Santarelli.

Per la showgirl (di cui abbiamo spesso parlato per i problemi di salute del figlio) un ritorno in tv con un ruolo di primo piano: siamo certi che i fan che l’hanno sempre supportata per il dramma che sta vivendo (ma che speriamo abbia un lieto fine) la supporteranno anche durante questa avventura televisiva.