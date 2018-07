I migranti forzano la barriera e la sfondano: in 600 entrano, 154 feriti negli scontri

Gruppo di migranti forza le recinzioni a Ceuta ed entra in Spagna

Migranti forzano le barriere a Ceuta: gli scontri con le forze dell’ordine

Quest’oggi un gruppo di 800 migranti ha forzato le barriere con filo spinato che delimitano il confine tra la Spagna ed il Marocco a, nei pressi dello stretto digenerando scontri con le forze dell’ordine marocchine e la guardia civil spagnola. Il bilancio dei feriti approssimativo fornito dallaè di 132 feriti tra i migranti e di 22 tra i poliziotti. Il muro è stato costruito nel 2005 per volontà dial fine di limitare l’ingresso di migranti dall’Africa ed è stato rafforzato nel 2013 da. L’attuale primo ministroè pero intenzionato a rimuovere le barriere per permettere ai migranti di passare liberamente ed evitare che si verifichino incidenti come quello del febbraio del 2017 e come quello avvenuto oggi.

Stanchi di essere bloccati al confine tra il Marocco e la Spagna e desiderosi di ricevere aiuti umanitari dal vicino centro di accoglienza, alcuni degli 800 migranti posti nei pressi delle recinzioni con filo spinato hanno utilizzato dei blocchi di cemento e dei pali per aprire uno spiraglio ed entrare in territorio spagnolo. L’azione eversiva dei migranti è stata immediatamente affrontata dalle forze dell’ordine che hanno cercato con tutti i mezzi a disposizione di contenere il mare di gente che oltrepassava le barriere. Il risultato di questi scontri è che un centinaio di migranti sono rimasti feriti o a causa del filo spinato, a causa delle cadute dalla sommità delle recinzioni o degli scontri con gli agenti, così come 22 agenti (4 dei quali pare siano in gravi condizioni) nel tentativo di arginare il passaggio. I feriti sono stati prontamente assistiti da 50 volontari della Croce Rossa presenti in zona.

Circa 600 migranti sono riusciti a raggiungere il centro di accoglienza poco distante, ma molti di loro sono già stati arrestati dalla guardia civil e verranno probabilmente riportati indietro. L’incidente di oggi è la dimostrazione che l’utilizzo della forza per contrastare l’ingresso in un Paese dei migranti può essere altamente controproducente e che l’idea dell’attuale premier di rimuovere le recinzioni per procedere ad un accoglienza temporanea in vista della definitiva accettazione delle richieste d’asilo è la migliore soluzione in situazioni come queste.