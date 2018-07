Presa per i capelli e trascinata giù dall’auto da tre uomini: 36enne aggredita a Firenze, è sotto choc

Una donna di 36 anni è stata aggredita da tre sconosciuti, “maghrebini” o nordafricani secondo la sua testimonianza, nel quartiere Le Piagge. A Firenze la ragazza stava facendo ritorno a casa verso le 4 di mattina, ed era con un amico in macchina che stava chiacchierando quando ad un certo punto un uomo ha aperto lo sportello della macchina.

La ragazza fiorentina racconta a La Nazione quei momenti di terrore: “Era un uomo straniero, ci siamo guardati intorno per chiedere aiuto e ne abbiamo visti altri due, molto probabilmente connazionali, che erano poco distanti e ci stavano guardando. Abbiamo avuto paura, a un certo punto abbiamo anche pensato di morire” denuncia terrorizzata.

“Ha cercato di trascinarmi per i capelli”

La prontezza dei riflessi l’ha aiutata. “Mentre quell’uomo continuava a urlare, ho digitato il 113” racconta la 36enne. L’uomo che ha provato ad aprire lo sportello urlava “Scendete. Giù dalla macchina, forza”. “non so cosa volesse da noi. Forse voleva solo derubarci, forse peggio. Tra me e me ho pensato: ‘Ecco, è finita. Ora ci ammazzano” racconta la 36enne, che ha denunciato che l’uomo che l’ha aggredita ha cercato di trascinarla fuori dalla macchina per i capelli quando ha visto che la donna stava chiamando la polizia, in preda al panico.

“Non ne siamo sicuri ma forse c’erano anche una quarta e una quinta persona. Per fortuna sono arrivati gli agenti, ci hanno tranquillizzati e sono rimasti con noi un bel po’” racconta la giovane, che ammette di essere terrorizzata. “Ci vorrà un po’ per levarmi di dosso questa brutta sensazione” dice. “Purtroppo questa non è una zona sicura, io ci vivo e la conosco bene”. Città sempre meno sicure.