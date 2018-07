Rassegna 26.7. Milano, ragazza 20enne presa a bottigliate in testa senza motivo: si cercano due uomini 

Rassegna stampa 26 luglio 2018

. Milano, ragazza presa a bottigliate in strada senza motivoRagazza di venti anni presa a bottigliate in strada senza motivo: caccia a due aggressori probabilmente nordafricani.L’aggressione verso le 22.30 di giovedì in viale Marche. La giovane è finita in ospedale.

La Stampa Esteri. Grecia, si cercano i dispersi casa per casa. I soccorritori: “Temiamo altri morti”.

I roghi hanno causato almeno 79 vittime. La Farnesina: non ci sono italiani coinvolti.

La Stampa Esteri. Elezioni in Pakistan, attacco terroristico davanti a un seggio di Quetta: 28 morti.

La campagna elettorale è stata caratterizzata da un’estrema violenza con almeno 180 persone uccise dai militanti. Per precauzione chiuso il confine con l’Afghanistan.

Il Messaggero Esteri. Neonata morta in un bosco, 4 mesi dopo genitori arrestati. «L’hanno uccisa, era una seccatura».

Il Messaggero Interni. Massacrata di botte e uccisa in Costa Smeralda. La vittima è una donna marocchina di 34 anni, fermati due connazionali.

Il Giornale Interni. La copertina choc di Famiglia Cristiana: Salvini paragonato al Demonio.

L’anatema in copertina: “Vade retro Salvini”. E la giustificazione: “Niente di personale, si tratta di Vangelo”. L’ira del ministro leghista: “Irrispettosi”.

Il Giornale Interni. Salvini taglia i fondi ai migranti e ai rom: “Li uso per pagare i poliziotti”.

Alle 12.30 Matteo Salvini incontra Virginia Raggi per risolvere la questione campi rom. E in un’intervista a Il Tempo ha presentato anche il suo piano di redistribuzione del denaro “tolto ai centri per migranti”.