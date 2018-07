Scivola dalla moto e finisce sotto un camion: Ylenia muore a soli 22 anni 

Sangue sulle strade, a Vicenza, dove una ragazza di soli 22 anni è morta dopo essere finita sotto le ruote di un camion. La giovane, Ylenia Boriero, 22 anni di Zanè, è caduta dalla moto ed è finita sotto le ruote di un camion a Monte di Malo, provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni la giovane avrebbe perso il controllo della moto, per cause che sono ancora da accertare. Quindi è scivolata sull’asfalto e purtroppo è andata a finire proprio sotto le ruote di un mezzo pesante che stava transitando in quel momento, e per il quale non sono emerse responsabilità. L’incidente è avvenuto verso le 14.30 di ieri.

Forse un sorpasso alla base dell’incidente

Dopo la caduta di Ylenia, è stato allertato subito il 118 ma purtroppo per la 22enne non c’era più nulla da fare. Il camion in transito, un Fiat Iveco condotto da un 57enne di Nogarole, non ha lasciato scampo alla ragazza. Secondo le prime informazioni ancora da verificare, la ragazza avrebbe tentato un sorpasso e forse per questo sarebbe scivolata sull’asfalto.

Il camionista è subito sceso per chiamare i soccorsi che però hanno potuto solamente constatare il decesso della ragazza. La strada, la Priabonese di Monte di Malo, è rimasta a lungo chiusa mentre la polizia locale faceva i rilievi; ora spetterà a loro valutare la dinamica di questa tragedia così terribile.