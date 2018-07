Tassista lascia in mezzo alla strada passeggero ubriaco e privo di coscienza: le immagini shock

Tassista rimuove passeggero ubriaco e lo lascia in mezzo alla strada

Una telecamera di sicurezza mostra un autista di taxi mentre scarica letteralmente un passeggero dalla sua vettura. L’uomo si è accorto che il passeggero non era in grado di muoversi ed ha deciso di fermare la vettura nella piazza di, a(zona di partenza di diversi taxi), quindi è sceso, ha aperto lo sportello posteriore ed ha trascinato l’uomo, completamente ubriaco, fuori dall’auto, lasciandolo da solo, senza aiuto ed incapace di muoversi nel mezzo della strada. Completata l’operazione, il tassista se n’è andato, lasciando basiti i presenti per la mancanza di umanità. L’uomo ubriaco è stato soccorso da un poliziotto fuori servizio che dopo averlo trovato privo di coscienza, si è assicurato delle sue condizioni di salute ed ha chiamato i soccorsi.

Secondo quanto riportato dalla polizia di Londra il passeggero del taxi ha riportato una leggera commozione cerebrale, ma si riprenderà presto. Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare il tassista che ha mancato di prestare soccorso all’uomo e che lo ha addirittura abbandonato senza aiuto in mezzo alla strada. Purtroppo, però, dalle immagini non è possibile risalire al numero di targa del mezzo, e l’autista non viene mai ripreso se non di spalle. Per questo motivo è stato condiviso un comunicato in cui si chiede a tutti i possibili testimoni di fornire informazioni sull’accaduto per facilitare le indagini: “Ci piacerebbe parlare con tutti i testimoni dell’incidente avvenuto in maggio. Rimuovere forzatamente una persona vulnerabile dal proprio taxi e lasciarlo nel mezzo della strada è scioccante, abbiamo l’obbligo di trovare quell’uomo”.