Viene investita da furgoncino carico di medicinali: la beffarda morte di una 77enne

Donna anziana muore a 77 anni, è stata investita da un furgone

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, una donna di 77 anni è caduta vittima di un incidente stradale che le è costato la vita. Il drammatico sinistro si è verificato in zona Porta Mascarella, una delle zone centrali di Bologna: secondo una prima ricostruzione l’anziana stava passeggiando a bordo strada e proprio mentre scendeva dal marciapiede per attraversare è stata colpita in pieno da un furgone che trasportava medicinali che in quel momento stava effettuando una retromarcia.

L’autista del mezzo si è accorto troppo tardi della donna e si è fermato solamente dopo aver investito la donna. Alcuni dei testimoni presenti al momento del sinistro hanno immediatamente chiamato i soccorsi nella speranza di salvare la donna.

Donna investita da Furgone: l’arrivo dei soccorsi ed il decesso dell’anziana

Sul luogo dell’incidente sono giunte una pattuglia della Polizia, una della Municipale, un’ambulanza ed un camion dei pompieri. L’intervento dei vigili del fuoco è stato reso necessario dal fatto che la donna è rimasta incastrata sotto il furgone. Dopo essere stata liberata, gli operatori del 118 hanno cercato di stabilizzarla per portarla in ospedale, ma poco dopo è morta e sono stati costretti a dichiararne il decesso. In questi istanti la Polizia Municipale si sta occupando di effettuare i rilevamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.