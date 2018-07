Come sta Roberto Benigni? Le ultime sul suo stato di salute dopo la caduta

Sono stati momenti piuttosto difficili per Roberto Benigni, ricoverato in ospedale dopo essere caduto da un gommone mentre si trovava in vacanza in Sardegna insieme a sua moglie, Nicoletta Braschi, e alcuni amici.

L’incidente è avvenuto nella giornata di martedì 24 luglio. Il celebre attore e regista è stato subito ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per ricevere le prime cure. Le indagini hanno poi stabilito che Benigni non avrebbe dovuto sottoporsi ad un’operazione, ma che avrebbe comunque necessitato di riposo.

In seguito, l’attore è stato trasferito al San Raffaele di Milano, dove è giunto ieri sera. In questa struttura ospedaliera Roberto Benigni continuerà a sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso e al programma di recupero studiato dai medici.

Per il regista un problemino ad una vertebra

Dopo aver perso l’equilibrio mentre si trovava sul gommone, Benigni ha battuto violentemente la schiena, avvertendo subito un forte dolore. Gli esami strumentali hanno poi fatto emergere un problemino ad una vertebra, forse una piccola incrinazione. Nulla di preoccupante, tanto che gli stessi medici dell’ospedale hanno tranquillizzato media e fan, assicurando che ben presto il regista, vincitore di due Oscar con “La vita è bella”, sarebbe stato presto dimesso.

Solo un grande spavento, quindi, per l’artista toscano, che affronterà un periodo di riposo.