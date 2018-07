Devastante scontro frontale tra auto e minibus: cinque persone sono morte tra le lamiere

Le prime parole della polizia

E’ di cinque morti e cinque feriti il bilancio di un terribile incidente stradale, uno scontro frontale tra un minibus ed un’auto. Una collisione devastante, avvenuta poco prima della mezzanotta su una strada statale nel comune inglese di Moray, che ha ridotto i due veicoli ad un cumulo di lamiere. Sulla scena sono intervenute diverse ambulanze e l’elisoccorso per soccorrere i feriti e trasportarli il più rapidamente possibile in ospedale. La zona è localizzata a circa 5 km di distanza da Keith e le immagini diffuse dai media locali mostrano le terribili conseguenze del sinistro per i due mezzi coinvolti lasciando immaginare quali possano essere state le ferite per chi si trovava a bordo. Numerosi i paramedici arrivati in loco insieme a polizia e pompieri, per avviare le operazioni di soccorso, delimitare l’area dell’incidente e rimuovere le lamiere rimaste a terra.

I feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, sono stati portati al Raigmore Hospital di Inverness. E’ stata avviata un’indagine per accertare la dinamica dell’incidente e verificare chi lo abbia provocato. Peter Henderson, sergente della polizia stradale di Scotland, ha dichiarato: “ringraziamo gli automobilisti per la loro pazienza in queste ore difficili, vorremmo invitare chiunque si trovasse nella zona la scorsa notte e abbia visto qualcosa a contattarci. I nostri pensieri – ha concluso – sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questo tragico incidente”. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore, fino al giorno seguente.

Daniele Orlandi