Terribile incidente in Maserati, lo schianto costa la vita a due persone

Esce fuori strada con la Maserati: morti i due uomini all’interno dell’auto

Ieri sera due uomini (rispettivamente di 60 e 70 anni) stavano procedendo tra via dell’Aeroporto e via Boschi a Marzaglia (Modena) quando il guidatore ha perso il controllo della vettura ed è uscito fuori strada. Al momento non è chiaro quale sia stata la causa della perdita di controllo, fatto sta che mentre l’uomo alla guida affrontava una curva a sinistra in direzione di Baggiovara è andato a finire nel fossato che delimitava la strada ed ha concluso la sua corsa contro un muro di cemento che delimita una proprietà. L’auto si è completamente distrutta con l’impatto e la violenza dell’urto ha fatto si che si ribaltasse. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati sul luogo poco dopo.

Esce fuori strada con la Maserati: inutili i tentativi di soccorso

Arrivati nei pressi del luogo del sinistro, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 si sono occupati di estrarre dalle lamiere l’uomo alla guida, per poi caricarlo sull’ambulanza. Al momento in cui è stato posto sul mezzo di soccorso il sessantenne era ancora in vita, anche se in gravissime condizioni, ma è morto poco dopo durante il viaggio in ospedale. Nulla da fare anche per il passeggero, trovato solo dopo attraverso un’analisi della dinamica dell’incidente: l’uomo di 70 anni, infatti, è stato sbalzato fuori dal veicolo a causa dell’impatto ed è volato a qualche metro di distanza finendo in mezzo ai cespugli. In un primo momento, dunque, i soccorritori non si erano avveduti della sua presenza, quando i soccorsi lo hanno trovato era già morto.