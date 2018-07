Venerdì 27 luglio 2018: stasera in Tv Le verità nascoste, Chicago Med, Dove osano le aquile e La carne

Anche oggi, venerdì 27 luglio 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Il weekend inizia con documentari e programmi di attualità. Su Tv 8 potrete vedere il meglio di Italia’s Got Talent. Gli amanti del talent hanno la possibilità di rivedere alcune delle parti più belle andate in onda durante l’ultima edizione.

Stasera in TV, venerdì 27 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Velvet Collection – Un passo alla volta

23:20 – Non disturbare

Rai 2

21:25 – Elementary – La diagnosi – Fulmine a ciel sereno – Rievocazione storica

23:50 – N.C.I.S. Omissione di soccorso

Rai 3

21:18 – Basaglia. La libertà è terapeutica

23:30 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Il terzo indizio

00:22 – Prestazione straordinaria

Canale 5

21:28 – Le verità nascoste

01:27 – Il tredicesimo apostolo – Gemelli

Italia 1

21:15 – Chicago Med – Conflitti

23:50 – Stalker – La persecuzione

La 7

21:15 – Dove osano le aquile

00:40 – In Onda

Tv 8

21:30 – Italia’s Got Talent – Best Of

23:15 – Sex list

Iris

21:00 – Defiance- I giorni del coraggio

23:48 – Ghost dog – Il codice del samurai

Cielo

21:15 – La carne

23:15 – Supervixens

Stasera in TV, venerdì 27 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Prestazione straordinaria (Rete 4): Clara è una donna in carriera che, da Milano, passa all’ufficio romano di una casa editrice. Aldo lavora in quest’ufficio e, sebbene non sembri aver nulla del tipo che abitualmente attira gli appetiti sessuali di donne come Clara, finisce nel mirino erotico della sua superiore. Dapprima Clara cerca di irretirlo promettendogli avanzamenti di carriera. Poi, al suo rifiuto, si vendica declassandolo.

Dove osano le aquile (La 7): Seconda Guerra Mondiale. Un commando britannico deve liberare un generale USA da una inaccessibile fortezza nazista sulle Alpi.