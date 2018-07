Sabato 28 luglio: stasera in Tv Ti sposo ma non troppo, Mai fidarti della tua ex, Amiche in arena e tanto altro cinema

Sabato 28 luglio: stasera in Tv Ti sposo ma non troppo, Mai...

Anche oggi, sabato 28 luglio 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 28 luglio 2018. Su Canale 5 va in onda Amiche in Arena, un evento musicale contro il femminicidio e la violenza sulle donne, con Loredana Berte’, Fiorella Mannoia e tante altre.

Stasera in TV, sabato 28 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Ti sposo ma non troppo

23:20 – Petrolio

Rai 2

21:07 – Mai fidarti della tua ex

22:45 – Blue Bloods – La scelta giusta

Rai 3

21:30 – Master & Commander – Sfida ai confini del mare

00:10 – Amore Criminale

Rete 4

21:25 – The transporter – Solo prototipo – Figlia del generale

23:09 – L’ insegnante viene a casa

Canale 5

21:25 – Amiche in arena

00:35 – TG5 – Notte

Italia 1

21:10 – Gozilla

23:33 – Artic predator – Terrore tra i ghiacci –

La 7

21:15 – Little Murders – Flusso e riflusso

23:50 – Little Murders – La penna avvelenata

01:00 – In Onda

Tv 8

21:15 – International Champions Cup

23:05 – Delitti

Iris

21:00 – L’ ultima missione

23:38 – L’impero dei lupi

Cielo

21:15 – Le novizie

23:15 – X Rated – I più grandi film per adulti di tutti i tempi

Stasera in TV, sabato 28 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Ti sposo ma non troppo (Rai 1): Le vite di Andrea, una giovane donna delusa dall’amore, e di Luca, un single impertinente che per scelta sfugge ai sentimenti, finiscono per incrociarsi ed intrecciarsi con quelle di Carlotta e Andrea, una coppia in crisi alla vigilia del matrimonio.