“Salvini non è persona gradita”: la nota isola del Mediterraneo contro il Ministro dell’Interno

. A sostenerlo gli esponenti politici del Consiglio Comunale dell’isola di Maiorca, in Spagna, che hanno deciso di prendere posizione contro il Ministro degli Interni italiano a causa delle decisioni prese sulla questione migranti. Ecco cosa sta succedendo nel dettaglio.

Salvini risponde a Maiorca: “Le vacanze le faccio in Italia!”

I partiti spagnoli Podemos, Psib e Mes si sono schierati contro Matteo Salvini e hanno presentato una mozione che è stata accolta all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale dell’isola di Maiorca. La mozione in questione bolla Matteo Salvvini come persona non gradita sull’isola delle Baleari, sottolineando come le sue parole lascino trapelare una xenofobia molto grave ed un disprezzo evidente per la vita e la dignità umana.

Dei gesti di Salvini i rappresentanti politici spagnoli hanno voluto condannare anche la sua intenzione di indire un censimento di tutti i rom che si trovano sul territorio italiano. Da Facebook, però, un Matteo Salvini combattivo ha risposto così all’isola di Maiorca che non lo vuole: “Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio in Italia!”.

Nel mirino di Maiorca anche Donald Trump: il Presidente Usa allontanato?

Guardando alle politiche messe in atto contro i migranti, il Consiglio Comunale di Maiorca ha puntato il dito anche contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Presidente americano, da qualche tempo, è nella bufera a causa di quanto sta succedendo al confine con il Messico, là dove i bambini vengono strappati ad i genitori immigrati illegalmente e richiusi in delle gabbie.

Persino Melania Trump si è schierata contro questa politica ignobile del marito e adesso i politici di Maiorca hanno esortato il presidente del Consiglio Comunale, Miquel Ensenyat, a fare quanto fatto con Salvini: rendere anche Donald Trump persona non gradita sull’isola.

