Terribile incidente, auto si ribalta più volte in mezzo alla strada

Auto cappottata, cosa è accaduto?

Sono due le persone rimaste ferite in seguito ad un grave incidente stradale. Un’auto si è ribaltata più volte rimanendo capovolta sull’asfalto: al suo interno i due occupanti uno dei quali, il conducente, è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto, lungo la Pievaiola a Perugia, sono intervenute ambulanze e forze dell’ordine per effettaure una serie di rilievi atti a determinare l’esatta dinamica del sinistro; ma anche i vigili del fuoco di Perugia, per cercare di liberare dalle lamiere dell’auto ribaltata l’uomo imprigionato al suo interno, rimasto ferito e soccorso poco dopo dal personale medico del 118. Dopo averlo stabilizzato in loco i soccorritori ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate; più lievi invece quelle dell’altra persona presente all’interno del mezzo, il passeggero. La presenza dei pompieri dunque si è rivelata fondamentale per poter soccorrere rapidamente la persona rimasta gravemente ferita prima che la situazione precipitasse.

L’incidente si è verificato poco dopo le 17 del 28 luglio 2018, a poca distanza dal campo sportivo della zona, in direzione Capanne. L’auto ribaltata è un’Audi A3 e non vi sarebbero altri veicoli coinvolti anche se non è da escludere che all’origine del sinistro possa esserci un sorpasso azzardato. Il cappottamento potrebbe essere anche la conseguenza dell’alta velocità e della conseguente perdita di controllo del veicolo. Sarà compito dei carabinieri cercare di capire cosa sia effettivamente accaduto su quel tratto stradale.

Daniele Orlandi