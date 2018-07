Violento schianto tra camion e due auto: morto un 40enne che stava andando a lavorare

Aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia

Uno schianto tremendo, che ha visti coinvolti un camion e due auto, provocando la morte di un uomo. E’ ancora tutta da accertare la dinamica del sinistro avvenuto tra i comuni di Lentella e Fresagrandinara, in provincia di Chieti, Abruzzo ma non distante da Mafalda, comune della provincia di Campobasso, Molise: uno scontro che ha ridotto i veicoli in un cumulo di lamiere, rendendo il traffico difficoltoso per ore sul tratto stradale percorso, in questi giorni, da moltissimi turisti e molisani diretti al mare percorrendo la Trignina. Nella mattinata del 28 luglio, lungo la strada Statale 650 Fondo Valle Trigno, all’altezza del chilometro 66, è avvenuto l’impatto che ha visto coinvolte un’Alfa Romeo ed una Punto: per un 40ennne di Vasto, L.C., che si stava recando al lavoro alla guida della Fiat, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate in seguito allo schianto con il camion, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in loco.

Meglio è andata ad altre due persone, soccorse dai sanitari e dai mezzi del 118 e ricoverate con ferite non mortali. Resta da chiarire chi abbia provocato l’incidente, avvenuto in una curva; la Polizia sta cercando di ricostruire con esattezza i fatti mentre la Procura di Vasto ha avviato un’indagine. Sul corpo della vittima è stata invece disposta l’autopsia; l’inchiesta permetterà, anche attraverso le testimonianze di altri automobilisti, di accertare eventuali responsabilità.

Daniele Orlandi