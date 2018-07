Dalla paura per il cancro alla gioia di una nuova vita: Michael Bublè papà per la terza volta

sono diventati genitori per la terza volta. La coppia ha salutato la nascita della figlioletta, la prima di sesso femminile dopo due maschi, avvenuta lo scorso 26 luglio. È il nome della bimba è un vero inno alla vita: Vida, proprio come segno della vittoria della vita sulla morte che ha rischiato di portar via uno degli altri due bimbi.

Nata la terzogenita di casa Bublè, l’annuncio è social

L’annuncio della nascita di Vida, la terzogenita di Michael Bublè e dell’attrice Luisana Lopilato, è stato dato su Instagram proprio dall’attrice. Luisana ha pubblicato una foto del braccino della piccola appoggiato al suo seno e ha così scritto: “Come spiegare che ci esplode il cuore d’amore? Che in un un giorno non ci sono abbastanza ore per contemplarla. Ringrazio Dio per averci fatto questo dono di vita e felicità, perché guardarla negli occhi vuol dire guardare il cielo stesso. Ti amiamo fino all’infinito e oltre. Ti aspettavamo non solo per crescere come famiglia… Ci hai dato luce e speranza, finalmente sei e sarai la nostra Vida dell’anima!”

Michael Bublè, la paura per la malattia del figlio Noah

Nell’autunno del 2016 Michael Bublè aveva annunciato il ritiro dalle scene a causa di un grave problema di famiglia: al primogenito Noah, ancora molto piccolo, era stato diagnosticato un cancro al fegato. Nel 2017 è arrivata la bellissima notizia secondo cui il piccolo Noah aveva vinto il male. Ecco come Michael Bublè ha recentemente parlato della malattia, ormai superata, del suo piccolo: “Non parlo dell’intera storia, neanche con i miei amici, perché fa troppo male. E’ il mio bambino. E’ un supereroe, non ha bisogno di riviverla ancora e ancora. Ma sono stato all’inferno. E sai, l’infermo è davvero un bel posto dove trascorrere le vacanze confrontato al luogo dove siamo stati noi”. Dalla paura per il cancro alla gioia di una nuova vita per la famiglia Bublè.

Maria Mento