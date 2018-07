Domenica 29 luglio: stasera in Tv L’allieva, Passione pericolosa, Come ti spaccio la famiglia e tanto altro cinema

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 29 luglio 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 29 luglio 2018 in prima e seconda serata.

Rai 1

21:25 – L’allieva – Sindrome da cuore in sospeso

23:30 – Speciale Tg1

Rai 2

21:05 – Passione pericolosa

22:45 – Blue Bloods – Cancellare la storia

Rai 3

21:20 – Il rompiscatole

23:25 – Ieri e Oggi Nino Frassica e Fausto Leali

Rete 4

21:15 – Maurizio Costanzo Show

23:22 – Lo squalo 3

Canale 5

21:30 – Poldark

23:50- Hit the road man

Italia 1

21:20 – Come ti spaccio la famiglia

23:35 – Lo scherzo perfetto

La 7

21:10 – Atlantide con Andrea Purgatori – Caravaggio la maledizione e la luce

23:45 – L’onore dei Prizzi

Tv 8

21:15 – F1 Prove Libere 2: GP Ungheria

23:15 – Studio F1

Iris

21:00 – Vacanze in America

23:06 – Mari del sud

Cielo

21:20 – Ma Mère

23:05 – La carne

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Passione pericolosa (Rai 2): Una diciassettenne si innamora di un uomo più maturo. Suo padre cerca di intervenire prima che la cotta si trasformi in un’ossessione pericolosa.

Il rompiscatole (Rai 3): È costume diffuso quello di dare una mancia extra all’uomo del cavo perchè installi gratis tutti i canali criptati della tivù. Ma quando Steven fa il gesto di allungare i classici 50 dollari, il tecnico reagisce in maniera strana. Quando Steven capisce il pericolo è troppo tardi: adesso l’uomo del cavo comincerà a distruggergli la vita.

Lo squalo 3 (Rete 4): Undersea Kingdom è un parco sottomarino. I visitatori percorrono tunnel trasparenti sotto il livello del mare, in uno spazio chiuso denominato laguna, per essere il più possibile a contatto con la flora e la fauna marine. Il giorno dell’inaugurazione però un grosso squalo femmina, alla quale era stato catturato il cucciolo, penetra nell’acquario seminando distruzione e panico.

Come ti spaccio la famiglia (Italia 1): David Burke è un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando però cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio di punk che lo mettono in guai seri. Derubato della scorta di droga e del denaro, David deve fare i conti con il suo fornitore Brad e, per ripagare il debito che ha con lui, è costretto a recarsi in Messico per un’importante consegna.