“Se trovo un ladro in casa è giusto sparargli”: la frase shock della giornalista

Sta facendo molto scalpore l’intervista rilasciata da Franca Leosini al quotidiano “Libero”. La giornalista, nota al grande pubblico per il programma “Storie Maledette”, è intervenuta sul tema sicurezza e in particolare sulla legittima difesa, una questione che sta interessando parecchio le cronache negli ultimi tempi. La Leosini non ha usato giri di parole. “Credo che chi si ritrovi un ladro in casa e spari, abbia il diritto di farlo, specie se in pericolo di vita”.

E’ questa la posizione della giornalista, che tuttavia premette come l’avere armi dentro casa sia sempre potenzialmente pericoloso. Ecco perchè la Leosini la definisce una “questione controversa”.

Franca Leosini criticata sul web

“L’idea che chi ha sparato per autodifesa possa essere processato per omicidio mi terrorizza – afferma la giornalista – Certo, se il ladro scappa e gli spari alle spalle cambia tutto. Ma in genere mi inquieta la discrezionalità del giudice”.

“Io credo nell’autorità giudiziaria e rispetto la legge – prosegue la Leosini sulle pagine del quotidiano diretto da Vittorio Feltri – Ma in 24 anni di “Storie maledette” mi colpisce la disparità di valutazione dei giudici a parità di reato”. Le posizioni espresse dalla Leosini hanno scatenato una discussione sul web tra chi è d’accordo con la giornalista e chi invece la critica aspramente.