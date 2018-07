Martedì 31 luglio 2018: stasera in tv Furore, Rocky 3, Tutta colpa di Freud e Serious Moonlight

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 31 luglio 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti sono in film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 31 luglio 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 2 torna Furore con Alessandro Greco, colui che nel 1997 portò al successo il game show musicale. Accanto a lui ci saranno Gigi e Ross. Lo storico programma tornerà in TV con molte novità.

Stasera in TV, martedì 31 luglio 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – The good doctot – Un altro me

00:00 – Dimmidite – L’Aura

Rai 2

21:25 – Furore

23:45 – The Blacklist – La dottoressa Adrian Shaw

Rai 3

21:15 – Rocky III

23:10 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:29 – Prey – La caccia è aperta

23:10 – Tutto in una notte

Canale 5

21:26 – Tutta colpa di Freud

23:40 – Niente da dichiarare?

Italia 1

21:15 – Chicago P.D. – Gangs in guerra

23:55 – Death Race 3: Inferno

La 7

20:35 – In Onda

23:15 – Propaganda Doc

Tv 8

21:25 – Il contadino cerca moglie

22:25 – Italia’s Got Talent – Best Of

00:10 – Hot Movie – Un film con il lubrificante

Iris

21:00 – Il ritorno di Ringo

23:18 – Oggi a me…domani a te

Cielo

21:15 – Serious Moonlight

23:15 – Sexy camera all’italiana

Stasera in TV, martedì 31 luglio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Rocky III (Rai 3): Rocky Balboa, campione indiscusso, viene messo K.O. per la prima volta dal feroce “Mr. T”. Micky il suo fedele allenatore muore. Apollo Creed, il suo ex avversario nei primi due capitoli della storia, lo aiuta a ritornare il pugile di una volta.

Prey – La caccia è aperta (Rete 4): Tom Newman si è da poco sposato in seconde nozze con Amy. La donna, però, non ha un buon rapporto con i figli che lui ha avuto dal suo precedente matrimonio: l’adolescente Jessica e David, un bambino di 10 anni. Intenzionato a far familiarizzare Amy e i ragazzi, Tom organizza una vacanza in Africa che prevede un safari spettacolare all’interno di una riserva di caccia.