Terribile frontale quad – pick up: coppia di giovani veronesi in vacanza perde la vita

Terribile frontale quad – pick up: coppia di giovani veronesi in vacanza...

Si trovavano in vacanza a Rodi per passare le proprie ferie, ma quello che doveva essere un momento di gioia e relax s’è trasformato in una tragedia: due fidanzati originari di Caldierino (in provincia di Verona) si trovavano alla guida di un quod preso a noleggio per la permanenza nella maggiore delle isole del Dodecaneso (nonché la più orientale isola greca, a soli 18 km dalla Tuchia) quando si sono schiantati contro un’auto (un pick up, parrebbe dalle prime ricostruzioni), in

La coppia – Paolo Verzini e Federica Baltieri, di 40 e 29 anni – è stata coinvolta nell’incidente nel pomeriggio di domenica, ma la notizia è giunta in Italia a distanza di due giorni: Paolo era alla guida del mezzo ed aveva anche una discreta esperienza, essendo stato in passato un pilota professionista di rally. Nonostante ciò, non è riuscito ad evitare il drammatico impatto, che è costato la vita a lui e alla compagna, 11 anni più giovane.

Su Facebook copiosi messaggio di cordoglio per una morte che – come sempre quando avviene con queste dinamiche e coinvolge persone così giovani – lascia attoniti.

(Foto tratta da Facebook)