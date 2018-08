“L’ho visto dirigersi a centrocampo”: uomo si fa esplodere in un campo di calcio

Uomo cammina in un campo di calcio e si fa esplodere

Presente sul luogo dell’accaduto, un testimone ha raccontato ai media belga quanto successo ieri mattina su un campo da calcio di Verviers, cittadina in provincia di Liegi prima che un uomo si facesse saltare in aria al centro del campo da gioco. Stando a quanto raccontato dal testimone l’uomo (con indosso una cintura esplosiva) si è incamminato all’interno del campo da calcio, un’azione che non lo ha insospettito dato che la fanno ogni giorno tante persone, e lui si è invece diretto verso la macchina. Poco dopo aver chiuso lo sportello, ha avvertito la potente esplosione ed ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine.

Uomo si fa saltare in aria in Belgio, esclusa l’ipotesi terroristica

Giunta sul luogo dell’esplosione, la polizia ha controllato che il campo da calcio non fosse minato quindi ha messo in sicurezza la zona per evitare che altre persone potessero essere coinvolte. Al termine delle indagini, gli investigatori hanno ipotizzato che l’uomo si sia suicidato e che non era da considerarsi un atto di terrorismo. Resta da capire quale sia l’identità dell’uomo, in queste ore la polizia è andata a controllare all’interno di un appartamento di proprietà di un ex militare, e quali siano state le motivazioni che lo hanno indotto a questo folle gesto.