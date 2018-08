Mercoledì 1 agosto 2018: stasera in tv Temptation Island, Chicago Fire, Una donna per la vita e I giorni dell’abbandono

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 1 agosto sulle principali reti nazionali in chiaro.

Non sono molti i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 1 agosto 2018 in prima e seconda serata. Tanti i documentari, i programmi ma soprattutto le serie tv. Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Temptation Island, il docureality che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Diverse sono le ragioni che spingono le coppie ad avventurarsi in questo viaggio all’interno del proprio amore: dal voler verificare la forza della propria relazione, all’esigenza di mettere una distanza ad una convivenza totalizzante o il desiderio di riflettere su una progettualità di coppia ancora mancante.

Stasera in TV, mercoledì 1 agosto 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Super – Quark

23:50 – Super – Quark Musica

01:20 – Sottovoce

Rai 2

21:25 – Mac – Gyver – Pirati nucleari

23:00 – Seal Team – Confini

Rai 3

21:15 – Ritorno al Marigold Hotel

23:30 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – Cliffhanger – L’ultima sfida

23:42 – Prova a incastrarmi

Canale 5

21:25 – Temptation Island

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – Chicago Fire – Aiuto reciproco

23:05 – Shark Killer

La 7

21:10 – Calcio – Torino F.C. vs Chapecoense

00:10 – In Onda

Tv 8

21:30 – Il contadino cerca moglie

22:30 – Piccole donne

Cielo

21:20 – 2 Headed Shark Attack

22:55 – Wrong Turn – Il bosco ha fame

Iris

21:00 – Una donna per la vita

23:18 – I giorni dell’abbandono

Stasera in TV, mercoledì 1 agosto: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Ritorno al Marigold Hotel (Rai 3): Sonny sogna di ampliare il suo albergo, l’Hotel Marigold, e realizzare il Second Best Exotic Marigold Hotel, anche se dovrebbe utilizzare il proprio tempo per organizzare l’imminente matrimonio con Sunaina, l’amore della sua vita. Il ragazzo ha messo gli occhi su una proprietà promettente ora che il suo primo albergo ha solo un posto vacante, creando una situazione spiacevole in quanto due nuovi ospiti stanno arrivando, Guy e Lavinia.