Perde il sussidio e finisce sotto i ponti con la madre di 87 anni: “C’erano ratti e eroinomani”

Annullato il sussidio ricevuto fino a poco tempo prima, madre e figlio sono costretti a vivere in strada

Darius Nenius, 45enne di origini lituane che vive da 10 anni in Inghilterra con la madre, si è ritrovato da un giorno all’altro senza un tetto sopra la testa quando è stato sospeso dal comune di Birmingham il sussidio corrisposto per le cure della madre, una donna di 87 anni affetta da demenza senile. Per un paio di settimane sono riusciti a mantenere la casa, quindi quando sono stati cacciati hanno trovato una soluzione di comodo nell’Handworth, ma poi, questo lunedì, sono stati costretti a trovare un posto sotto ad un ponte nei pressi del fiume.

I due hanno dormito per una notte sotto al ponte insieme a spacciatori, ratti ed eroinomani e per loro fortuna uno volontario che si occupa di nutrire i senza tetto, commosso dalla loro storia, ha deciso di trovargli un rifugio per senza tetto. La ricerca è stata più difficile di quanto potesse sembrare e l’uomo, Raj Rana (il quale gestisce anche una mensa per i poveri), ha deciso di offrire loro 3 notti pagate in un hotel, luogo in cui il figlio ha rilasciato un’intervista ai media britannici che fungesse da appello.

Darius spiega di aver lasciato il suo ultimo lavoro nel 2012 per stare al fianco della madre, la quale ha necessità di continua assistenza e se lasciata sola potrebbe farsi del male: “Abbiamo passato l’ultima notte vicino ad un canale”, dice mestamente l’uomo che poi aggiunge: “E’ uno posto orribile. C’erano spacciatori, ratti e eroinomani, ma quale possibilità avevamo?”, e ancora: “Avevamo qualche coperta ed è estate, fosse stato inverno sarebbe stata una situazione ancora più orribile”.

L’uomo racconta di essere a Birmingham da 7 anni e spiega a chi pensa che potrebbe andare a trovare un lavoro che non può lasciare la madre da sola: “Se dovesse succedere qualcosa lei non parla nemmeno inglese. Sarebbe orribile, non posso farlo”. Il comune ha bloccato i suoi benefit poiché non lavora dal 2012, periodo in cui faceva il magazziniere, un lavoro che ha dovuto lasciare quando la moglie si è separata da lui portandosi il figlio e lasciandolo da solo ad occuparsi della madre.