Rassegna 1.8. La figlia di Asia Argento vandalizza i bus di Roma e se ne vanta sui social  

Il Giornale Interni. La figlia di Asia Argento imbratta bus Atac e si vanta sui social.

Anna Lou Castoldi, figlia sedicenne nata dalla relazione tra il cantante Morgan e l’attrice Asia Argento, ha vandalizzato un bus dell’Atac e successivamente postato le foto su Instagram.

La Nuova Ferrara. Gad, un’altra aggressione col machete. L’inseguimento in pieno giorno, l’aggressione davanti allo sguardo terrorizzato dei residenti. Un cittadino nigeriano di 26 anni è stato ricoverato ieri pomeriggio al Sant’Anna con ferite di arma da taglio sulla scatola cranica. È in condizioni critiche, in pericolo di vita.

Il Messaggero Interni. Terremoto nella notte ad Accumoli di magnitudo 2.9.

Agi Politica Interna. Salvini sente Berlusconi: “sconcerto e stupore” per posizione di “parte di FI” su Foa.

Il Messaggero Interni. Daisy Osakue, la procura esclude il razzismo. Grillo: «I media ci portano nel baratro».

Agi Politica Interna. Per Marcello Foa (e per il centrodestra) arriva il giorno della verità.

Dopo il parere positivo del cda della Rai alla nomina a presidente dell’ex caporedattore del Giornale, manca quello della Commissione di Vigilanza, dove i numeri sembrano destinati a mancare, a causa del no di Forza Italia. Che porterebbe così la frattura con la Lega a un possibile punto di non ritorno.