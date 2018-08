Su Facebook è spuntata una reazione a forma di… aeroplano. Ma è già stata rimossa

Gli utenti di Facebook sono rimasti sbalorditi dopo essere venuti a conoscenza di una misteriosa emoji. Nel social network più famoso al mondo, infatti, è spuntata all’improvviso una nuova “reazione”, somigliante ad un piccolo aeroplano.

Normalmente, le emoji di reazione di Facebook permettono di mostrare quanto si è felici o arrabbiati in merito ad un post. Oltre al normale “like”, infatti, è possibile esprimere amore, tristezza, sorpresa e ilarità. Per questo in molti si sono chiesti cosa possa significare la reazione a forma di… aeroplano.

La “reaction” è già scomparsa

L’aereo è stato già rimosso, pertanto nessuno può utilizzarlo. Sembra che sia stato mostrato agli utenti Android, che sono riusciti a ottenerlo aggiornando l’app di Facebook, tenendo premuto il pulsante Mi piace e facendo clic sull’emoji di reazione arrabbiata “extra” per far spuntare l’aereo. Facebook ha dichiarato a Fast Company che a causare la comparsa del pulsante è stato un errore e si è già scusato per l’accaduto.

L’anno scorso, il colosso di Mark Zuckerberg ha rivelato quali emoji sono più popolari tra i suoi utenti. Ha detto che il più comunemente usato è quello “Ahah”, ovvero la risata con le lacrime, che supera gli occhi a bacio e le reazioni con il cuoricino.